Корабли ВМФ РФ с «Калибрами» на борту отработали уничтожение противника в Черном море

Севастополь, 12 июля. Фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с ракетами «Калибр» на борту провели учения по уничтожению группы кораблей условного противника в Черном море.

По легенде учений, радиолокационными средствами ЧФ в воздушном пространстве России над акваторией Черного моря был обнаружен беспилотный летательный аппарат, который принадлежал корабельной ударной группе неприятеля, находившейся в нейтральных водах. Фрегаты ВМФ РФ приблизились к группе кораблей условного противника, после чего те открыли огонь без предупреждения.

«Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Позднее фрегаты нанесли ответный удар по кораблям противника высокоточным оружием и артиллерией. В ближайшее время «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» продолжат учения, к которым присоединятся самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота ВМФ РФ.