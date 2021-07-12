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Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:11
Экономика
Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 12 июля. Биржевой курс доллара к рублю на открытии сессии Московской биржи снизился в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Так, американская валюта с расчетами «завтра» потеряла 16 копеек, курс составил 74,2 рубля за доллар. Курс евро тем временем снизился на две копейки и составил 88,305 рубля за денежную единицу, сообщает ТАСС.

Финансовые аналитики ранее повысили прогноз по курсу российской валюты до конца текущего года. Так, показатель повышен с 72,5 рубля до 71 рубля за доллар. Поддержку валюте окажет комфортный уровень цен на нефть, уверены эксперты.

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