ОНФ подведет итоги прямой линии с Владимиром Путиным

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии с гражданами Российской Федерации, состоявшейся 30 июня 2021 года. Среди поручений: мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся осуществления разного рода выплат; меры по газификации участков; софинансирование пожарных частей в регионах из федерального бюджета; совершенствование методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием данных инструментального контроля.
Президент России рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию.
В понедельник, 12 июля, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг главы исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрея Рябоконя, посвященный работе над поручениями Владимира Путина.
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