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ОНФ подведет итоги прямой линии с Владимиром Путиным
Общество
ОНФ подведет итоги прямой линии с Владимиром Путиным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии с гражданами Российской Федерации, состоявшейся 30 июня 2021 года. Среди поручений: мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся осуществления разного рода выплат; меры по газификации участков; софинансирование пожарных частей в регионах из федерального бюджета; совершенствование методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием данных инструментального контроля.

Президент России рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию.

В понедельник, 12 июля, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг главы исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрея Рябоконя, посвященный работе над поручениями Владимира Путина.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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