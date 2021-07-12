Как культурные проекты возрождаются в российской провинции, расскажут в «Патриоте»

В России 14 июля стартует образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!», в рамках которого федеральные эксперты в сфере социального проектирования в культуре, ведущие эксперты грантовых конкурсов помогут в практической подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

С учетом пандемии открытые встречи с экспертами пройдут в онлайн-формате, а участие в марафоне для всех желающих будет бесплатное.

Как стать участником экспресс-марафона, расскажут его организаторы на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

В студии пресс-центра выступят:

— Ирина Артюхова, руководитель аппарата ОП Санкт-Петербурга;

— Ольга Дороженко, заместитель директора Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;

— Екатерина Зиновкина, руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Санкт-Петербурга;

— Алексей Матвеев, руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт ОП СПб.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 12 июля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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