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«Такие бездарности»: Аршавин раскритиковал игру сборной Англии в финале ЧЕ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 08:45
Евро 2020
«Такие бездарности»: Аршавин раскритиковал игру сборной Англии в финале ЧЕ
Prt Scr youtube.com  /  Геннадий Орлов

Москва, 12 июля. Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин раскритиковал участников финального матча Евро-2020 за отсутствие зрелищности.

После забитого гола англичане сразу опустились ближе к своим воротам и уделяли больше внимания оборонительной игре. Как следствие, за 120 минут матча подопечные Гарета Саутгейта нанесли лишь два удара в створ ворот, считая забитый мяч.

«У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Финальная встреча Евро-2020 проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сборная Италии обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти (3:2). Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

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футбол италия англия аршавин мнение евро 2020 бездарности
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