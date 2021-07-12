«Такие бездарности»: Аршавин раскритиковал игру сборной Англии в финале ЧЕ

Москва, 12 июля. Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин раскритиковал участников финального матча Евро-2020 за отсутствие зрелищности.

После забитого гола англичане сразу опустились ближе к своим воротам и уделяли больше внимания оборонительной игре. Как следствие, за 120 минут матча подопечные Гарета Саутгейта нанесли лишь два удара в створ ворот, считая забитый мяч.

«У меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Финальная встреча Евро-2020 проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сборная Италии обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти (3:2). Основное время матча закончилось со счетом 1:1.