Режим самоизоляции отменили во всех районах Бурятии

Улан-Удэ, 12 июля. Власти Бурятии отменили режим всеобщей самоизоляции на всей территории республики. Под решение попал и Кабанский район.

Режим нерабочих дней продолжался в Бурятии с 27 июня по 11 июля. В этот период в республике приостанавливалась работа всех предприятий, не считая жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, точек по продаже товаров первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19.

После отмены режима самоизоляции в республике продолжаются усиленные контрольные мероприятия. В их число входит работа постов, контролирующих передвижения к местам массового отдыха на побережье Байкала.

В Ростовской области местных жителей могут вновь перевести на удаленный режим работы из-за ситуации с распространением коронавируса. Такую возможность допустил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.