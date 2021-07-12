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Президент Huawei оценил замену водителя-человека на автопилота

  /   Обновлено: 12 июля 2021 08:41
Общество
Президент Huawei оценил замену водителя-человека на автопилота
pixabay.com

Шанхай, 12 июля. Электроника не сможет стать полноценной заменой человека, поэтому пятый уровень автономности для машин попросту недостижим, заявил президент Huawei ADS Intelligent Driving Су Цин.

В своем выступлении на Всемирной конференции по искусственному интеллекту Су Цин отметил, что уровень L5 автономного вождения никогда не будет достигнут, так как его определение охватывает все сценарии при любых погодных условиях и экстремальных ситуациях. Однако автомобиль без водителя таких возможностей не достигнет.

Сейчас самым передовым назван автопилот четвертого уровня, но его используют пока в экспериментальных условиях. На данный момент на дорогах рассчитывают максимум на третий уровень автономности, при котором водитель может не держаться за руль, но при этом ему нужно всегда следить за дорогой.

Недавно стало известно, что производитель Volkswagen введет оплату за использование системы автономного вождения на электромобилях. Кроме того, немецкий бренд оценивает возможность введения платы за увеличение уровня мощности силового агрегата.

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