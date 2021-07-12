Власти Иркутска предупредили жителей о возможном подтоплении

Иркутск, 12 июля. Увеличенный сброс воды на Иркутской ГЭС может стать причиной подтопления некоторых садоводств в городе. Для недопущения ЧС введен усиленный мониторинг ситуации.

Мэр города Руслан Болотов лично поручил аварийным службам следить за увеличением сброса воды в реку Ангару и принимать соответствующие меры. По прогнозам, в зоне подтопления могут оказаться садоводческие товарищества Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун. Об этом сообщила администрация Иркутска.

Недавно в городе прошли сильные ливни. В результате разгула стихии три частных дома и пять участков оказались затоплены.