Инициация в общении с сотрудниками техподдержки поможет вычислить мошенников

Москва, 12 июля. Избежать общения со злоумышленниками, представляющимися сотрудниками техподдержки, можно с помощью инициативы в общении. Об этом заявили эксперты по информационной безопасности.

Прежде всего клиенту необходимо самому воспользоваться службой при возникновении каких-либо проблем. Если сотрудники обратились первыми, то можно просто перезвонить на номер из внутренней телефонной книги компании, передает РИА Новости.

Также человек может просто игнорировать поступающие звонки и сообщения от подобных организаций. В таком случае необходимо использовать специальное приложение-определитель.

Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19. В интернете активно создаются сайты и Telegram-сообщества, продающие документы о вакцинации от коронавируса, с занесением информации на сайте «Госуслуги».