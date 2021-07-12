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Инициация в общении с сотрудниками техподдержки поможет вычислить мошенников

  /   Обновлено: 12 июля 2021 08:11
Общество
Инициация в общении с сотрудниками техподдержки поможет вычислить мошенников
pixabay.com

Москва, 12 июля. Избежать общения со злоумышленниками, представляющимися сотрудниками техподдержки, можно с помощью инициативы в общении. Об этом заявили эксперты по информационной безопасности.

Прежде всего клиенту необходимо самому воспользоваться службой при возникновении каких-либо проблем. Если сотрудники обратились первыми, то можно просто перезвонить на номер из внутренней телефонной книги компании, передает РИА Новости.

Также человек может просто игнорировать поступающие звонки и сообщения от подобных организаций. В таком случае необходимо использовать специальное приложение-определитель.

Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19. В интернете активно создаются сайты и Telegram-сообщества, продающие документы о вакцинации от коронавируса, с занесением информации на сайте «Госуслуги».

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мошенники общение техподдержка
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