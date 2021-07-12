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Биолог Нетесов назвал отказ от вакцинации главной ошибкой во время пандемии
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Общество
Биолог Нетесов назвал отказ от вакцинации главной ошибкой во время пандемии
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 12 июля. Различные причины боязни вакцинации от коронавирусной инфекции являются главной ошибкой, допускаемой россиянами во время пандемии.

Страх иммунологической нагрузки на организм является сугубо психологической ошибкой. Такое мнение выразил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться», заявил Нетесов.

Ранее Нетесов дал оценку эффективности российской вакцине «Спутник V» против индийского штамма коронавирусной инфекции «Дельта». Медик заявил, что препарат способен бороться с дельта-штаммом.

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вакцинация пандемия сергей нетесов
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