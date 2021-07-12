Вирусолог Аграновский назвал процент эффективности вакцин при штамме «Дельта»

Москва, 12 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» на 80% защищает человека от индийского штамма «Дельта». Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Он предположил, что при индийском штамме может быть эффективным и другой российский препарат «КовиВак». Однако защита будет не такой высокой, как при «Спутнике V», передает РБК.

«По этой теме пока проведено слишком мало исследований, в научной литературе слишком мало публикаций об этом. Я думаю, что исследования на этот счет пока проводятся in vitro [вне живого организма]. Со временем будет понятно», — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ученый Сергей Нетесов ранее заявил о 90-процентной защите человека от индийского штамма после вакцинации «Спутником V». Ключевыми компонентами современных противовирусных препаратов являются вирусы, мРНК и белки.