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Вирусолог Аграновский назвал процент эффективности вакцин при штамме «Дельта»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 08:16
Общество
Вирусолог Аграновский назвал процент эффективности вакцин при штамме «Дельта»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» на 80% защищает человека от индийского штамма «Дельта». Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Он предположил, что при индийском штамме может быть эффективным и другой российский препарат «КовиВак». Однако защита будет не такой высокой, как при «Спутнике V», передает РБК.

«По этой теме пока проведено слишком мало исследований, в научной литературе слишком мало публикаций об этом. Я думаю, что исследования на этот счет пока проводятся in vitro [вне живого организма]. Со временем будет понятно», отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Ученый Сергей Нетесов ранее заявил о 90-процентной защите человека от индийского штамма после вакцинации «Спутником V». Ключевыми компонентами современных противовирусных препаратов являются вирусы, мРНК и белки.

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вакцина дельта коронавирус
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