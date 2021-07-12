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Звезда сериала «Клон» Лусиано Шафир госпитализирован с повторным COVID-19

  /   Обновлено: 12 июля 2021 08:00
Общество
Звезда сериала «Клон» Лусиано Шафир госпитализирован с повторным COVID-19
PrScr YouTube  /  Н Х

Рио-де-Жанейро, 12 июля. Бразильский актер Лусиано Шафир попал в больницу с повторным заражением коронавирусом. Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

Сейчас актер проходит лечение в одной лучших клиник Рио-де-Жанейро, куда он попал 22 июня. Шафира перевели в реанимационное отделение из-за осложнений, вызванных COVID-19. Долгое время он был подключен к аппарату ИВЛ, его отключили 10 июля. В настоящее время актер находится в сознании в отделении интенсивной терапии, COVID-19 у него больше нет.

Пять дней назад Шафир перенес операцию по удалению гематомы и части толстой кишки. Согласно неподтвержденной информации, хирургическое вмешательство потребовалось из-за осложнений на фоне перенесенного коронавируса.

Зрители знают Шафира по роли Зейна в многосерийной мелодраме «Клон». После выхода сериала актер быстро завоевал звание одного из главных телевизионных секс-символов.

Подруга МакSим ранее рассказала об ухудшении состояния певицы до критического. По ее словам, у артистки мог начаться сепсис, однако врачи делают все возможное для спасения звезды.

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сериал шафир коронавирус COVID-19
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