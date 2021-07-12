Глава Кубы призвал коммунистов дать отпор провокаторам в случае беспорядков

Гавана, 12 июля. Кубинские коммунисты должны выйти на улицы городов и дать отпор провокаторам в случае массовых беспорядков. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

Глава государства подчеркнул, что за провокациями стоят контрреволюционные наемники, которые сотрудничают с Соединенными Штатами. Целью этих людей является дестабилизация обстановки в стране.

Ранее кубинское правительство рекомендовало туристам и гостям страны не брать с собой наличные американские доллары. Куба остановила оборот валюты в стране, и ею нельзя заплатить абсолютно ни за что.