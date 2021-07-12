Внезапная боль по всему телу может указывать на возникновение инфаркта

Лондон, 12 июля. Многие люди игнорируют внезапное возникновение боли в груди, однако такой дискомфорт в теле может указывать на возникновение инфаркта.

Иностранные врачи советуют обратиться за помощью к медицинским сотрудникам, если такие ощущения начинают распространяться по всему телу. Кроме этого, в случае инфаркта появляется одышка и ухудшение самочувствия, передает British Heart Foundation.

Также на недуг могут указывать излишняя потливость и чувство тревоги. Отличительным знаком являются скопление жидкости в легких, кашель и хрипы.

Предвестники инфаркта у некоторых пациентов появляются за несколько дней до приступа. Оценить риск возникновения заболевания можно при помощи обследования на выявление атеросклероза и ряда анализов.