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Внезапная боль по всему телу может указывать на возникновение инфаркта
Общество
Внезапная боль по всему телу может указывать на возникновение инфаркта
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Лондон, 12 июля. Многие люди игнорируют внезапное возникновение боли в груди, однако такой дискомфорт в теле может указывать на возникновение инфаркта.

Иностранные врачи советуют обратиться за помощью к медицинским сотрудникам, если такие ощущения начинают распространяться по всему телу. Кроме этого, в случае инфаркта появляется одышка и ухудшение самочувствия, передает British Heart Foundation.

Также на недуг могут указывать излишняя потливость и чувство тревоги. Отличительным знаком являются скопление жидкости в легких, кашель и хрипы.

Предвестники инфаркта у некоторых пациентов появляются за несколько дней до приступа. Оценить риск возникновения заболевания можно при помощи обследования на выявление атеросклероза и ряда анализов.

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