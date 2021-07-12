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Более 1,5 млн долларов выложил покупатель за картридж с видеоигрой Super Mario

  /   Обновлено: 12 июля 2021 07:38
Общество
Более 1,5 млн долларов выложил покупатель за картридж с видеоигрой Super Mario
pixabay.com

Нью-Йорк, 12 июля. Картридж с игрой Super Mario 1996 года ушел с молотка на аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму в 1,56 млн долларов. Об этом организация сообщила в своем Twitter-аккаунте.

В апреле состоялся похожий лот. Тогда на аукцион был выставлен картридж с этой игрой 1986 года. Покупатель заплатил за него 660 тыс. долларов. Эта сделка стала мировым рекордом по продажам видеоигр.

По словам представителя Heritage Auctions, картридж с игрой сохранился в запечатанной упаковке. Он находится в отличном состоянии, заявили в аукционном доме.

Недавно состоялась продажа исходного кода интернета. Он был представлен в виде NFT-токена и ушел с молотка за 5,4 млн долларов.

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аукцион super mario картридж Heritage Auctions
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