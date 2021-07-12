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Бельгийские ученые обнаружили связь между цветом пера и аэродинамикой птицы

  /   Обновлено: 12 июля 2021 07:32
Наука
Бельгийские ученые обнаружили связь между цветом пера и аэродинамикой птицы
pixabay.com

Брюссель, 12 июля. Аэродинамика морских птиц прежде всего зависит от цвета пера. К такому выводы пришли бельгийские ученые, сообщает Journal of the Royal Society Interface.

Преимуществом обладают птицы с темным оперением. Подобный оттенок помогает сохранять уверенность при полете, кроме этого, он влияет на продолжительность дистанции.

Такой эффект достигается за счет быстрого нагрева крыльев солнечными лучами. В этих условиях создается дополнительный воздушный поток, который повышает подъемную силу.

Ранее новосибирский депутат спас стрижа с поврежденным крылом. Птица поселилась в доме благодаря старшему сыну политика, который принес раненое существо с улицы.

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птица полет крылья
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