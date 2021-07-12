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FIFA 22 поступит в продажу 1 октября 2021 года
Технологии
FIFA 22 поступит в продажу 1 октября 2021 года
youtube.com  /  prt scr / EA SPORTS FIFA

Москва, 12 июля. FIFA 22 выйдет 1 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia. Об этом сообщила компания Electronic Arts.

Компания также представила дебютный трейлер игры. В видео показали новую технологию HyperMotion. Благодаря ей в игре появились тысячи новых анимаций, основанных на захвате движений реальных футболистов.

Среди футболистов в ролике снялся Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции и «ПСЖ». Он по-прежнему остается лицом футбольного симулятора.

Накануне завершился Евро-2020, который стартовал 11 июня. Титул чемпиона взяла сборная Италии, обыгравшая в серии пенальти англичан.

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футбол игра fifa
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