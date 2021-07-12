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Российское судно «Амур» выдвинулось из Японии в порт приписки

  /   Обновлено: 12 июля 2021 07:19
Общество
Российское судно «Амур» выдвинулось из Японии в порт приписки
pixabay.com  /  Mistery08

Токио, 12 июля. Судно «Амур» покинуло Японию и отправилось в порт приписки. Соответствующее заявление сделали в российском генконсульстве.

Сейчас в Японии остается лишь третий помощник капитана. Утром в понедельник «Амуру» вернули документы и разрешили вернуться в порт приписки, расположенный в Невельске, пояснил российский генконсул в Саппоро Сергей Марин в беседе с РИА Новости.

Российский корабль «Амур» 26 мая столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Инцидент произошел в 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо. В результате столкновения в воде оказались пять японских моряков, трое из которых погибли из-за переохлаждения.

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япония амур генконсульство
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