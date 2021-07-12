Кузнецова призвала к конкретике по улучшению условий ЕГЭ для детей

Москва, 12 июля. Спорить об отмене ЕГЭ бесполезно — нужно предлагать конкретные шаги. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Главными факторами при принятии решений относительно необходимости проведения ЕГЭ являются интересы и потребности детей. Об этом со ссылкой на слова омбудсмена Кузнецовой пишет издание «Известия».

Уполномоченная по правам ребенка подчеркнула, что на территории Российской Федерации, где почти 17 миллионов школьников, внедрить новую систему, а потом отменить ее не получится. Кузнецова подчеркнула, что это не "место для экспериментов".

Ранее Кузнецова выразила свое мнение относительно дистанционного обучения школьников в России. По ее словам, «дистанционка» плохо сказалась на умственных и физических способностях школьников.