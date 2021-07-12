Подведены промежуточные итоги парламентских выборов в Болгарии

София, 12 июля. Партии «ГЕРБ» и «Есть такой народ» идут бок о бок на выборах в парламент Болгарии. Об этом свидетельствуют результаты ЦИК страны после обработки 76,5% бюллетеней.

Лидеры получили 23,94% и 23,59% голосов избирателей соответственно. Ближайший преследователь — «Болгарская социалистическая партия» набрала 13,74%. Прошлые парламентские выборы в стране прошли 4 апреля, однако тогда сформировать новое правительство не вышло.

Ранее жители Молдавии пришли на участки для голосования. Они также выбирали новое правительство страны. Победу одержала партия «Действие и солидарность» с большим отрывом.