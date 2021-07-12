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Подведены промежуточные итоги парламентских выборов в Болгарии
Общество
Подведены промежуточные итоги парламентских выборов в Болгарии
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Буров

София, 12 июля. Партии «ГЕРБ» и «Есть такой народ» идут бок о бок на выборах в парламент Болгарии. Об этом свидетельствуют результаты ЦИК страны после обработки 76,5% бюллетеней.

Лидеры получили 23,94% и 23,59% голосов избирателей соответственно. Ближайший преследователь «Болгарская социалистическая партия» набрала 13,74%. Прошлые парламентские выборы в стране прошли 4 апреля, однако тогда сформировать новое правительство не вышло.

Ранее жители Молдавии пришли на участки для голосования. Они также выбирали новое правительство страны. Победу одержала партия «Действие и солидарность» с большим отрывом.

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