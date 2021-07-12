Состояние госпитализированной МакSим снова ухудшилось

Москва, 12 июля. Певица МакSим снова находится в критическом состоянии, у нее начался сепсис. Об этом заявила подруга артистки.

Несколько дней назад звезде ненадолго стало лучше, врачи даже попытались вывести ее из медикаментозной комы. К МакSим постепенно начало возвращаться сознание, но 11 июля певице снова стало плохо, передает «Комсомольская правда».

«Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние», — рассказала подруга МакSим.

Друг певицы Артур Цветков недавно рассказал, что артистку будут лечить «волшебными пилюлями», которые разработали в Новосибирске. Стоимость лекарства на основе кедра составляет 90 тысяч рублей за 20 штук.