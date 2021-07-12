Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 07:35
07:32
Наука
Бельгийские ученые обнаружили связь между цветом пера и аэродинамикой птицы
07:14
Общество
Кузнецова призвала к конкретике по улучшению условий ЕГЭ для детей
07:11
Общество
Подведены промежуточные итоги парламентских выборов в Болгарии
07:09
Технологии
FIFA 22 поступит в продажу 1 октября 2021 года
07:02
Общество
Российское судно «Амур» выдвинулось из Японии в порт приписки
06:56
Общество
Работающие сверхурочно россияне перечислили основные проблемы со здоровьем
06:42
Общество
Состояние госпитализированной МакSим снова ухудшилось
06:34
Общество
Жара до 31 градуса ожидается в Москве в понедельник
06:24
Происшествия
Жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга
06:20
Происшествия
Чукотскую чиновницу оштрафовали на 4 млн рублей за получение взяток
Все новости

Состояние госпитализированной МакSим снова ухудшилось
Общество
Состояние госпитализированной МакSим снова ухудшилось
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 12 июля. Певица МакSим снова находится в критическом состоянии, у нее начался сепсис. Об этом заявила подруга артистки.

Несколько дней назад звезде ненадолго стало лучше, врачи даже попытались вывести ее из медикаментозной комы. К МакSим постепенно начало возвращаться сознание, но 11 июля певице снова стало плохо, передает «Комсомольская правда».

«Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние», рассказала подруга МакSим.

Друг певицы Артур Цветков недавно рассказал, что артистку будут лечить «волшебными пилюлями», которые разработали в Новосибирске. Стоимость лекарства на основе кедра составляет 90 тысяч рублей за 20 штук.

Вернуться назад

состояние макsим ухудшение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru