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Чукотскую чиновницу оштрафовали на 4 млн рублей за получение взяток
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Чукотскую чиновницу оштрафовали на 4 млн рублей за получение взяток
Происшествия
Чукотскую чиновницу оштрафовали на 4 млн рублей за получение взяток
Невские Новости  /  Степан Яцко

Анадырь, 12 июля. Бывшая глава учебно-методического центра по ГО и ЧС Чукотки получила штраф в размере 4 млн рублей за растрату бюджетных средств и получение взяток на 2,5 млн рублей.

Решение по уголовному делу выносилось Анадырским городским судом. Чиновница в период с 2013 по 2020 год дважды растратила бюджетные средства, присвоив себе фиктивные командировочные расходы на более 130 тысяч рублей. Она также получала взятки от работника и бизнесмена на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Чиновница воспитывает больного ребенка и добровольно возместила имущественный ущерб. Судебное решение выносилось с учетом указанных смягчающих обстоятельства. Вместе со штрафом ей запрещено занимать государственные должности в течение четырех лет.

В Волгограде вынесли приговор сотруднику ФСИН, обвиняемому в получении взятки. Злоумышленник был задержан с поличным при получении 35 тысяч рублей.

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