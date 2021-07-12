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Работающие сверхурочно россияне перечислили основные проблемы со здоровьем
Общество
Работающие сверхурочно россияне перечислили основные проблемы со здоровьем
freepik.com  /  karlyukav

Москва, 12 июля. Большинство работающих граждан называют сверхурочную работу причиной плохого самочувствия. На что чаще всего жалуются россияне, определили аналитики «Росгосстрах жизни» и hh.ru.

На ухудшение самочувствия в результате переработок пожаловались 60% респондентов. Половина из них отметили боли в спине и пояснице, у 43% опрошенных ухудшилось зрение, а 41% сообщил о появлении головных болей, передает РИА Новости.

Треть опрошенных заявили о появлении лишнего веса, у 24% россиян начали болеть ноги, по 12% жалуются на гипертонию и варикоз, девять процентов на образование второго подбородка и на потерю веса. Остальные респонденты отметили тошноту, депрессию, стресс, недосып, появление тревожности.

Сверхурочная работа может стать следствием напряженных отношений с начальством. Найти общий язык с руководством не могут 14% россиян. С этим они связывают урезание заработной платы и регулярные задержки в офисах и предприятиях.

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