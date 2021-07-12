Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 07:35
07:32
Наука
Бельгийские ученые обнаружили связь между цветом пера и аэродинамикой птицы
07:14
Общество
Кузнецова призвала к конкретике по улучшению условий ЕГЭ для детей
07:11
Общество
Подведены промежуточные итоги парламентских выборов в Болгарии
07:09
Технологии
FIFA 22 поступит в продажу 1 октября 2021 года
07:02
Общество
Российское судно «Амур» выдвинулось из Японии в порт приписки
06:56
Общество
Работающие сверхурочно россияне перечислили основные проблемы со здоровьем
06:42
Общество
Состояние госпитализированной МакSим снова ухудшилось
06:34
Общество
Жара до 31 градуса ожидается в Москве в понедельник
06:24
Происшествия
Жилой дом загорелся в Василеостровском районе Петербурга
06:20
Происшествия
Чукотскую чиновницу оштрафовали на 4 млн рублей за получение взяток
Все новости

Японцы ждут побед российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 12 июля 2021 06:15
Спорт
Японцы ждут побед российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr Первый канал

Токио, 12 июля. Кто-то из трех российских «принцесс» Анна Щербакова, Александра Трусова или Алена Косторная обязательно поднимутся на пьедестал почета на Пекинской Олимпиаде-2020.

Российские фигуристки дали интервью и показали свой тренировочный процесс для Международного союза конькобежцев (ISU), который провел премию Skating Awards 2021. Спортсменки показали всему миру свой характер и заявили о намерении через год отправиться в Пекин и завоевать медали. Пользователи японского информационного портала Yahoo News Japan восхитились девушками и высказали надежду, что мечты «принцесс российского фигурного катания» исполнятся.

«Поражает сила воли молодых спортсменок и огромная психологическая устойчивость», — отметил юзер.

«Хорошо, что в России проводится много различных домашних соревнований, поэтому спортсменки имеют возможность постоянно закалять свою волю и совершенствовать технику», — заметил японец.

«Думаю, что и в следующем сезоне русские фигуристки будут в большинстве на мировых пьедесталах почета», — высказал надежду пользователь.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар ранее решила отдать дочь в группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Последняя будет выступать в качестве наставника на Олимпиаде в Пекине.

Вернуться назад

россия япония фигурное катание трусова косторная щербакова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru