Японцы ждут побед российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Токио, 12 июля. Кто-то из трех российских «принцесс» Анна Щербакова, Александра Трусова или Алена Косторная обязательно поднимутся на пьедестал почета на Пекинской Олимпиаде-2020.

Российские фигуристки дали интервью и показали свой тренировочный процесс для Международного союза конькобежцев (ISU), который провел премию Skating Awards 2021. Спортсменки показали всему миру свой характер и заявили о намерении через год отправиться в Пекин и завоевать медали. Пользователи японского информационного портала Yahoo News Japan восхитились девушками и высказали надежду, что мечты «принцесс российского фигурного катания» исполнятся.

«Поражает сила воли молодых спортсменок и огромная психологическая устойчивость», — отметил юзер.

«Хорошо, что в России проводится много различных домашних соревнований, поэтому спортсменки имеют возможность постоянно закалять свою волю и совершенствовать технику», — заметил японец.

«Думаю, что и в следующем сезоне русские фигуристки будут в большинстве на мировых пьедесталах почета», — высказал надежду пользователь.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар ранее решила отдать дочь в группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Последняя будет выступать в качестве наставника на Олимпиаде в Пекине.