Член РАН Нетесов допустил естественное происхождение COVID-19

Москва, 12 июля. Большая часть ученых и специалистов считают, что коронавирус возник естественным путем, однако с уверенностью этого заявить нельзя, сообщил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, на данный момент также имеется теория, что коронавирус появился как «штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных». Однако, по его словам, львиная доля научного сообщества ссылается на естественный способ появления коронавируса.

«Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение», — заявил Нетесов в беседе с РИА Новости.

Несмотря на это, работы по поиску подтвержденного пути происхождения коронавируса ведутся по сей день. В подобном вопросе Нетесов также призвал делать акцент на анализе самого протекания эпидемии и вирусного генома, а не доверять «конспирологическим теориям».

Тем временем ученые из США разработали модифицированную версию вируса SARS-CoV-2. Он способен убивать настоящий коронавирус на 95% за 12 часов.