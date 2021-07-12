Мостовой: замены Саутгейта перед серией пенальти отняли у Англии титул

Москва, 12 июля. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт войдет в историю после двойной замены, которая поставила крест на победе его команды в чемпионате Европы.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о ходе финального матча. Быстрый гол слегка испортил планы итальянцев на игру. Однако после этого англичане не имели ни одного момента у ворот Джанлуиджи Доннаруммы, отметил футбольный эксперт.

«Я был уверен, что итальянцы сравняют», — отметил Мостовой.

Так и случилось. Во втором тайме защитник Леонардо Бонуччи восстановил статус-кво в матче. Далее игра перешла в дополнительное время, в котором голов забито не было.

«Замены Саутгейта войдут в историю: выпускает Санчо и Рашфорда под пенальти, дает им бить, а ребята теперь всю на жизнь останутся антигероями», — посетовал экс-нападающий в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Он добавил, что неразумно было со стороны тренера ставить бить решающий удар 19-летнего юношу Букайо Сака, поскольку в составе были более опытные игроки. Такая неудача может отразиться на дальнейшей карьере игрока. Своими действиями Саутгейт отнял титул у Англии, заключил Мостовой.

Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за поражение команды. Однако итогового результата и настроения болельщиков, которые всей душой верили в победу команды, уже не изменить.