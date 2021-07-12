Пьяный латиноамериканец влетел в клуб на машине и открыл огонь в Джорджии

Атланта, 12 июля. Несколько человек в Джорджии (США) пострадали после стрельбы в клубе. Пьяный Эдуардо Моралес протаранил на автомобиле стены и открыл огонь по посетителям, сообщили в ABC News.

Работники заведения попросили изрядно выпившего латиноамериканца удалиться из клуба, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина их послушал и ушел, однако уже в скором времени вернулся и начал стрелять из огнестрельного оружия по людям.

«Когда патроны закончились, Моралес въехал на автомобиле в бар через передние двери, сбивая многочисленных посетителей», — передали в полиции.

Минимум четыре человека были ранены. У некоторых обнаружили различные переломы и ушибы. Известно, что преступника уже задержали.

Недавно в США отметили День независимости (4 июля), который также не смог пройти без очередных перестрелок. В те выходные в результате «празднования» погибли минимум 233 человека.