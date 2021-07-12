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Конора Макгрегора прооперировали после провального боя с Дастином Порье
Спорт
Конора Макгрегора прооперировали после провального боя с Дастином Порье
wikipedia.org  /  Andrius Petrucenia/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 12 июля. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор перенес 3,5-часовую операцию на ноге. Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей клиники в Лос-Анджелесе.

Предварительно известно, что хирурги вставили металлический стержень в большеберцовую кость Макгрегору. Малоберцовую кость было решено зафиксировать пластинами и винтами, передает TMZ.

Травму Конор Макгрегор получил на турнире UFC 264, прошедшем накануне в Лас-Вегасе. Он вышел в октагон против американца Дастина Порье, но уже в конце первого раунда сломал ногу. Судья присвоил победу Порье техническим нокаутом по решению врача.

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