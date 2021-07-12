Кинокомикс Marvel «Черная вдова» стал лидером проката России за выходные

Москва, 12 июля. Экранизация комикса Marvel «Черная вдова» собрала 284,7 млн рублей за минувшие выходные в отечественном кинопрокате. Премьера состоялась 8 июля.

Фильм, главную роль в котором исполнила Скарлетт Йоханссон, рассказывает о прошлом Наташи Романофф. Героине предстоит узнать об опасном заговоре, в который втянуты ее знакомые Елена, Алексей, известный как Красный Страж, и Мелина.

Второе место по кассовым сборам занимает мультфильм «Лука». Он собрал за выходные 32,4 млн рублей. Третья строчка рейтинга отечественного кинопроката досталась комедии «Круэлла». За минувшие выходные лента принесла 15,2 млн рублей, передает портал kinobusiness.com.

Новый фильм Marvel «Черная вдова» смог установить рекорд по сборам в Соединенных Штатах по итогам прошедших выходных. Фантастический кинокомикс заработал 80 миллионов долларов. На сервисе Disney+ цифра превысила отметку в 60 миллионов долларов.