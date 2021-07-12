Пекин, 12 июля. Западные страны в последнее время осуществляют видимые «нападки» на Россию. Москва не может не реагировать на провокации и осуществляет контрмеры, отметил автор Чжунго цзюньван.

Китайский автор написал, что в скором времени между двумя сторонами могут произойти новые противоречия и конфликты. Он перечислил все провокационные экономические и военные «нападки», которые западные страны совершали в адрес России.

Так, в Черном море с 28 июня по 10 июля прошли военные учения SeaBreeze-2021 под руководством Украины и Соединенных Штатов. В них участвовали около пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 военных самолетов и 18 групп специальных операций и водолазных команд из 32 стран. Кроме того, 29 июня американский эсминец и украинский патрульный корабль попытались попасть в территориальные воды РФ. Позже государства намеревались замять инцидент и сообщили, что эсминец не приближался к Крымскому полуострову. Наконец, и США, и Европейский союз не устают угрожать новыми санкциями в адрес России.

Недружественные действия побуждают РФ отвечать тем же. Так, в конце июня российская армия начала учения по противовоздушной обороне в Крыму. Кроме того, были начаты мероприятия по боевой подготовке Черноморского флота. Контрольными целями для комплексов ПВО выступили Су-30СМ и Су-27, а также бомбардировщики Су-24. Участие в испытаниях приняли боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России также прошли в конце июня.

Автор приходит к выводу, что Россию вынуждают демонстрировать свою готовность противостоять любой угрозе и защищать свои границы любыми способами. В этом смысле Чжунго цзюньван призывает западные страны одуматься и попытаться сделать шаг навстречу РФ, начать сотрудничество. Ведь переговоры лидера РФ Владимира Путина и американского президента Джо Байдена стали хорошим началом ослабления напряженности российско-американских отношений. Кроме того, ФРГ и Франция призвали вновь собраться в рамках саммитов «ЕС — Россия», которые были заморожены на несколько лет. Все эти факторы открывают возможность для полноценного диалога между странами.

Зарубежные СМИ активно освещали начало учений SeaBreeze-2021 в акватории Черного моря. Журналисты попытались подать эту информацию так, будто бы действия Альянса стали ответом на угрозы России открыть огонь по кораблям Великобритании и Нидерландов, маневрировавших неподалеку от Крыма.