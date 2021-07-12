Житель Нью-Йорка оплевал и избил пожилую азиатку на почве ненависти

Нью-Йорк, 12 июля. Пожилой американец столкнулся на улице с 54-летней женщиной азиатского происхождения и избил ее. В отношении агрессивного расиста возбудили уголовное дело.

Фрэнк Родригес не смог пройти мимо женщины другой национальности и начал ее оскорблять. После этого 63-летний мужчина не успокоился, он оплевал свою жертву и избил ее зонтом. Американца обвинили в нападении и преследовании на почве ненависти, передает New York Post.

Пожилой житель США ранее натер беконом машину и дом соседей, исповедующих ислам. Мужчину обвиняют в преследовании семьи и причинении неудобств людям.