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Житель Нью-Йорка оплевал и избил пожилую азиатку на почве ненависти

  /   Обновлено: 12 июля 2021 05:40
Происшествия
Житель Нью-Йорка оплевал и избил пожилую азиатку на почве ненависти
из личного архива  /  Serge Kass

Нью-Йорк, 12 июля. Пожилой американец столкнулся на улице с 54-летней женщиной азиатского происхождения и избил ее. В отношении агрессивного расиста возбудили уголовное дело.

Фрэнк Родригес не смог пройти мимо женщины другой национальности и начал ее оскорблять. После этого 63-летний мужчина не успокоился, он оплевал свою жертву и избил ее зонтом. Американца обвинили в нападении и преследовании на почве ненависти, передает New York Post.

Пожилой житель США ранее натер беконом машину и дом соседей, исповедующих ислам. Мужчину обвиняют в преследовании семьи и причинении неудобств людям.

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сша расизм азиатка
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