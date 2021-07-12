Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 06:09
06:08
Общество
Член РАН Нетесов допустил естественное происхождение COVID-19
06:07
Евро 2020
Мостовой: замены Саутгейта перед серией пенальти отняли у Англии титул
06:03
Общество
Создатели «Черной вдовы» сделают из сцены после титров сериал
06:00
Общество
Чернобыльский курорт: начнется ли строительство баз отдыха и казино в зоне отчуждения
05:57
Происшествия
Пьяный латиноамериканец влетел в клуб на машине и открыл огонь в Джорджии
05:48
Спорт
Конора Макгрегора прооперировали после провального боя с Дастином Порье
05:47
Общество
Кинокомикс Marvel «Черная вдова» стал лидером проката России за выходные
05:45
Общество
Минздрав России разрабатывает новые рекомендации по лечению COVID-19
05:45
Политика
Экс-депутат Рады Мураев назвал главный обман Зеленского
05:42
Армия
Китайские СМИ: Запад вынуждает Россию демонстрировать готовность отстаивать границы
Все новости

Жителей Амурской области ближайшие дни ожидают сильные дожди и грозы
Общество
Жителей Амурской области ближайшие дни ожидают сильные дожди и грозы
pixabay.com  /  WKIDESIGN

Благовещенск, 12 июля. Мощные осадки в виде дождей и гроз настигнут жителей Амурской области уже в эти вторник и среду. Об этом сообщили синоптики региона.

Такая непогода будет держаться на территории области около двух дней. Во время гроз ожидаются сильные порывы ветра. Для безопасности населения региональные власти объявили штормовое предупреждение, передает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем 13, 14 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра», говорится в сообщении ведомства.

Ранее медик Андрей Тяжельников предупредил об опасности жаркой погоды. Прежде всего, высокая температура воздуха оказывает негативное влияние на людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан.

Вернуться назад

погода амурская область гроза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru