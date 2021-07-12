Жителей Амурской области ближайшие дни ожидают сильные дожди и грозы

Благовещенск, 12 июля. Мощные осадки в виде дождей и гроз настигнут жителей Амурской области уже в эти вторник и среду. Об этом сообщили синоптики региона.

Такая непогода будет держаться на территории области около двух дней. Во время гроз ожидаются сильные порывы ветра. Для безопасности населения региональные власти объявили штормовое предупреждение, передает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем 13, 14 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее медик Андрей Тяжельников предупредил об опасности жаркой погоды. Прежде всего, высокая температура воздуха оказывает негативное влияние на людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан.