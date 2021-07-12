Создатели «Черной вдовы» сделают из сцены после титров сериал

Лос-Анджелес, 12 июля. Фильм «Черная вдова» с актрисой Скарлетт Йоханссон уже вышел в кинотеатрах. Поклонники заподозрили продолжение в виде сериала, и не ошиблись, сообщают инсайдеры.

Как и предполагалось, у фильма «Черная вдова» есть сцена после титров, показывающая дальнейшее будущее киновселенной Marvel. Она связана с сериалом, который будет выходить на канале Disney+, отмечает Comicbook.

Фильм «Мстители: Финал» показал поклонникам гибель Наташи Романофф. В сцене после титров зрители увидели могилу Черной вдовы, на которую пришла ее сестра Елена. Позже в кадре появляется таинственная шпионка Валентина Аллегра де Фонтейн, которая хотела передать новую цель. По предварительной информации, развитие сюжета продемонстрируют в сериале «Соколиный глаз».

Премьера «Черной вдовы» состоялась 8 июля в России. Зрители, которые уже успели посмотреть супергеройский фильм, оценили ленту и поблагодарили Наташу Романофф за пройденный путь. Некоторые оценивают работу как достойное прощание с героиней.