Лондон, 12 июля. Фанаты начали резко высказываться и издеваться над сборной Англии, которая проиграла Италии в финале ЧЕ. Многие припоминали англичанам скандальное пенальти в матче с Данией.

В социальных сетях крах англичан вызвал бурную реакцию у сообщества футбольных болельщиков. Большая часть из негодующих обрушилась с негативными высказываниями в адрес национальной команды Англии, обвинив ее в нечестной игре и мошенничестве. Предпосылкой к буре негодований стал сомнительный 11-метровый удар за фол на Рахиме Стерлинге, благодаря которому англичане попали в финальную часть первенства и отсеяли полюбившуюся многим «темную лошадку» — команду Дании.

«Не празднуйте победу, пока не одержите ее. Это относится к вам, англичане. Нелепый пенальти вывел вас в финал. Пенальти же вас и лишил победы. Золото едет в Рим», — пояснил свое мнение один из пользователей.

Некоторые фанаты перешли на откровенные оскорбления и черный юмор в адрес англичан. Они назвали финальный крах Англии «кармой футбольного бога» для «симулянтов и мошенников».

«Карма! Футбольный бог не мог вознаградить симулянтов и мошенников после того, что Англия сделала с Данией. И вся эта чепуха на коленях... Идеальная справедливость!» — позлорадствовал фанат.

«Не могу поверить своим глазам. Только что увидел, как мой сын надел кофту с символикой сборной Англии. Я не знаю, когда он приобрел эту одежду, но его уже выгнали из дома и отправили в приемную семью. Я не позволю члену моей семьи поддерживать франшизу по мошенничеству», — съязвил один из болельщиков.

Сборная Англии проиграла итальянцам именно в серии пенальти. Несмотря на быстрый гол уже на второй минуте матча, который стал новым рекордом финалов Евро, англичане уступили в серии 11-метровых ударов со счетом 2:3. Подопечные Роберто Манчини подняли над головой трофей чемпионата Европы во второй раз в своей истории.