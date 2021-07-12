Экс-депутат Рады Мураев назвал главный обман Зеленского

Киев, 12 июля. Жители Украины допустили ошибку, выбрав главой своего государства Владимира Зеленского, так как он в своих предвыборных речах говорил «ста голосами», пытаясь угодить каждому.

Таким образом будущий президент завоевал доверие множества украинских граждан. Не исключено, что здесь он прибегнул к своим артистическим способностям, которые Зеленский ранее вовсю демонстрировал в кино.

«Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — подчеркнул Мураев.

Экс-парламентарий призвал украинцев к сплочению и единству. В государстве Зеленского речи про людей, права граждан и свободу слова не идет, заявил Мураев.

По словам экспертов в области изучения политических процессов, глава украинского государства стремительно теряет поддержку своего населения. Согласно социологическому исследованию центра Socis, против нынешнего курса страны выступает 62,4% украинцев.