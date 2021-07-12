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Использование печки в жару поможет избежать перегрева двигателя автомобиля

  /   Обновлено: 12 июля 2021 05:25
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Общество
Использование печки в жару поможет избежать перегрева двигателя автомобиля
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 12 июля. Эксплуатация печки в жаркую погоду прежде всего необходима для обладателей старых автомобилей. Такая система позволит избежать перегрева двигателя.

Такого мнения придерживается президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Антон Шапарин. Он отметил, что подобный способ охлаждения не подходит для новых автомобилей, поскольку в нем нет необходимости, передает радио Sputnik.

«Но, напомню, средний возраст автомобиля в России 14 лет. Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель», объяснил специалист.

Ранее директор автосалонов Мигаль назвал выгоду от подписки на транспортное средство. Ее преимущество заключается в том, что авто эксплуатируется только одним водителем, в отличие от каршеринга.

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автомобиль перегрев печка
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