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HBO показал тизер ремейка «Сцены из супружеской жизни» с Честейн и Айзеком

  /   Обновлено: 12 июля 2021 05:21
Общество
HBO показал тизер ремейка «Сцены из супружеской жизни» с Честейн и Айзеком
Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни»

Лос-Анджелес, 12 июля. Первый тизер мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» появился в Сети. В ремейке от HBO снялись актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек.

Сюжет ремейка по мотивам драмы Ингмара Бергмана строится вокруг супружеской пары, которая сталкивается с превратностями совместной жизни. Режиссером мини-сериала стал Хагай Леви, который решил снять современную версию классической ленты и исследовать проблемы отношений в нынешнем веке.

Премьера мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» запланирована на сентябрь 2021 года. Все серии будут доступны на стриминговой платформе HBO Max. Российским зрителям они станут доступны на «Амедиатеке».

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Охотник за разумом. Схватка». Картина повествует о жестоком серийном убийце Теде Банди. Роль аналитика ФБР исполнил Элайджа Вуд. Премьера в России состоится 2 сентября текущего года.

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