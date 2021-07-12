HBO показал тизер ремейка «Сцены из супружеской жизни» с Честейн и Айзеком

Лос-Анджелес, 12 июля. Первый тизер мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» появился в Сети. В ремейке от HBO снялись актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек.

Сюжет ремейка по мотивам драмы Ингмара Бергмана строится вокруг супружеской пары, которая сталкивается с превратностями совместной жизни. Режиссером мини-сериала стал Хагай Леви, который решил снять современную версию классической ленты и исследовать проблемы отношений в нынешнем веке.

Премьера мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» запланирована на сентябрь 2021 года. Все серии будут доступны на стриминговой платформе HBO Max. Российским зрителям они станут доступны на «Амедиатеке».

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Охотник за разумом. Схватка». Картина повествует о жестоком серийном убийце Теде Банди. Роль аналитика ФБР исполнил Элайджа Вуд. Премьера в России состоится 2 сентября текущего года.