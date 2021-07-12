Бывший вице-губернатор Сахалина Федечкин арестован

Москва, 12 июля. Суд на два месяца арестовал экс-заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина. Об этом сообщил информатор в правоохранительном ведомстве.

Коллегия судей определила, что Федечкин будет находиться под арестом в течении двух месяцев. Причиной этому решению послужило то, что экс-чиновник является фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных средств.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. На эту должность был назначен Олег Кожемяко, который ранее был главой Сахалинской области.