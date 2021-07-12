Немецкий политик посоветовал ФРГ начать сотрудничать с Россией

Берлин, 12 июля. ФРГ следует выйти из Евросоюза и начать проявлять инициативу к сотрудничеству с Россией. Такого мнения придерживается немецкий политик Тино Крупалла.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» предложил создать с Россией «новое европейское пространство». По его словам, новое объединение поможет сформировать хорошие взаимоотношения между Москвой и Берлином, передает RT.

«Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов», — заявил Крупалла.

Ранее отношения Германии и Польши достигли критической отметки. Стороны исчерпали свои точки соприкосновения. Об этом, сославшись на временные обстоятельства, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.