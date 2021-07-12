Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в районе Курильских островов

Курильск, 12 июля. Подземные толчки магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера произошли недалеко от Курильских островов. Об этом сообщили в сахалинском отделении Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие было зафиксировано в 0:07 по московскому времени в акватории Тихого океана. Его эпицентр был расположен вблизи острова Симушир на глубине 80 километров.

Серьезных последствий от землетрясения зафиксировано не было, сообщили сейсмологи. Сведения об угрозе цунами также не поступали.

За прошлые сутки в районе Курильских островов были зарегистрированы еще пять землетрясений. Их мощность варьировалась от 2 до 5,2 балла по шкале Рихтера.