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Система обязательного досудебного обжалования заработает в России
Общество
Система обязательного досудебного обжалования заработает в России
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 12 июля. Правительство России намерено внедрить систему обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов для коррекции законов.

Пилотный проект ресурса был запущен еще в августе 2020 года, отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Жалобу в контрольный орган можно подать через сайт «Госуслуги», передает «Российская газета».

«На сегодняшний день к информационной системе досудебного обжалования подключен 31 контрольный орган в 85 субъектах Российской Федерации. Мы также получили инструмент для анализа наиболее частых оснований жалоб в конкретных сферах и корректировки законодательства по итогам такого анализа», пояснил Григоренко.

Ранее стало известно, что новая технология позволит адресно выдавать пользователям сайта госуслуг предложения. Система будет в индивидуальном порядке высчитывать размер выплат и пособий.

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