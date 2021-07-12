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Хабиб Нурмагомедов поздравил Италию с победой на Евро-2020
Евро 2020
Хабиб Нурмагомедов поздравил Италию с победой на Евро-2020
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 12 июля. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат финального матча в рамках Евро-2020. Об этом он написал в своем Instagram.

Победителем чемпионата Европы стала сборная Италии, одолевшая англичан. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, однако в серии пенальти итальянцам удалось вырваться вперед. Реакция Нурмагомедова на победу Италии оказалась немногословной.

«Мои поздравления, Италия», отметил бывший боец UFC в Stories.

Сейчас в Италии проходят массовые гуляния по случаю победы национальной сборной на чемпионате Европы. Награждение финалистов проходило на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, передает RT.

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нурмагомедов евро-2020 сборная италии
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