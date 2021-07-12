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Массовую гибель ламантинов зафиксировали во Флориде

  /   Обновлено: 12 июля 2021 04:41
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Общество
Массовую гибель ламантинов зафиксировали во Флориде
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, 12 июля. Недостаток пищи в условиях дикой среды вызвал рекордную массовую гибель ламантинов на территории Флориды в 2021 году.

Официальные данные представила комиссия по сохранению рыбы и дикой природы. Специалисты сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года погибла 841 особь, передает RT. Такой показатель побил предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2013 году. На тот момент массовая смертность животных была вызвана вспышкой токсичного «красного прилива».

Основными причинами гибели морских коров в этом году является голод. Кроме этого, многие особи умирают в результате ударов о весла с лодок. На фоне этого экологи заявили о необходимости внесения ламантинов в список находящихся под угрозой исчезновения видов.

Ранее кубанские волонтеры вызволили из сетей трех дельфинов. Отдыхавшие на пляже люди заметили попавших в ловушку млекопитающих недалеко от поселка Широкая Балка. Животные запутались в рыболовных сетях.

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