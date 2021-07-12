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Минздрав России разрабатывает новые рекомендации по лечению COVID-19

  /   Обновлено: 12 июля 2021 05:46
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Общество
Минздрав России разрабатывает новые рекомендации по лечению COVID-19
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 12 июля. Новую 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса готовят в Минздраве России. Об этом заявил инфекционист Владимир Чуланов.

Новая версия рекомендаций, по мнению замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, должна быть готова в ближайшее время. Сейчас проходят совещания в рабочих группах, передают «Известия».

«Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», отметил Чуланов.

Среди людей, которые тяжело переносят коронавирус, отмечается большое количество молодежи. Но в зоне риска остаются граждане от 65 лет. Смертность выше у тех, кому диагностировали сахарный диабет, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы, добавил специалист.

Специалист Минздрава РФ Владимир Чуланов спрогнозировал появление новых мутаций коронавируса. По его мнению, они будут отличаться способностью к быстрому распространению, но цели быть более патогенными не будет.

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минздрав рекомендации коронавирус
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