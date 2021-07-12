Тренер Англии взял на себя вину за поражение в серии пенальти в финале ЧЕ

Лондон, 12 июля. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, не советуясь с командой, назначал футболистов для исполнения пенальти в финале Евро-2020 против Италии. Об этом он заявил прессе.

Несмотря на поражение и подобное признание, наставник англичан отметил, что как победы, так и проигрыши в футболе — явление постоянное. По словам Саутгейта, английские футболисты покидают родной «Уэмбли» с высоко поднятой головой, поскольку на минувшем чемпионате они показали игру высочайшего класса. Однако, как заявил сам тренер, «проигрывать очень горько, особенно так, когда победа была так близка».

«Список пенальтистов — это мое решение, их определил я, попросив игроков выполнить удары», — признался Саутгейт.

Сборная Англии уступила Италии в финале Евро-2020 именно в серии 11-метровых ударов. Счет в основное и добавленное время был 1:1, однако в послематчевых пенальти с результатом 3:2 победили итальянцы.