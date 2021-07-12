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Тренер Англии взял на себя вину за поражение в серии пенальти в финале ЧЕ

  /   Обновлено: 12 июля 2021 04:36
Евро 2020
Тренер Англии взял на себя вину за поражение в серии пенальти в финале ЧЕ
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Лондон, 12 июля. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, не советуясь с командой, назначал футболистов для исполнения пенальти в финале Евро-2020 против Италии. Об этом он заявил прессе.

Несмотря на поражение и подобное признание, наставник англичан отметил, что как победы, так и проигрыши в футболе явление постоянное. По словам Саутгейта, английские футболисты покидают родной «Уэмбли» с высоко поднятой головой, поскольку на минувшем чемпионате они показали игру высочайшего класса. Однако, как заявил сам тренер, «проигрывать очень горько, особенно так, когда победа была так близка».

«Список пенальтистов это мое решение, их определил я, попросив игроков выполнить удары», признался Саутгейт.

Сборная Англии уступила Италии в финале Евро-2020 именно в серии 11-метровых ударов. Счет в основное и добавленное время был 1:1, однако в послематчевых пенальти с результатом 3:2 победили итальянцы.

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футбол италия англия евро-2020 гарет саутгейт
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