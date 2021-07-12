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Британцы признали непобедимость новой стратегии безопасности России

  /   Обновлено: 12 июля 2021 04:28
Общество
Британцы признали непобедимость новой стратегии безопасности России
pixabay.com

Лондон, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». На это событие отреагировали британцы.

Иностранные специалисты отметили, что такой подход к безопасности способен оградить государство от проникновения западных агентов и от их работы за пределами страны, передает «ПолитРоссия» .

Кроме того, Москва эффективно борется с давлением со стороны США, которое проявляется в различных сферах деятельности. Введенный закон на глобальном уровне повышает роль России в мировом научно-образовательном и информационном пространствах. При этом укрепляет семейные и традиционные ценности страны.

Ранее британцы восхитились действиями России во время провокации эсминца в Черном Море. Иностранцы поддержали действия российской стороны и отметили, как государство защищает свои границы от вторжения иностранных судов.

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путин безопасность великобритания
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