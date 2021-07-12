Лондон, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». На это событие отреагировали британцы.

Иностранные специалисты отметили, что такой подход к безопасности способен оградить государство от проникновения западных агентов и от их работы за пределами страны, передает «ПолитРоссия» .

Кроме того, Москва эффективно борется с давлением со стороны США, которое проявляется в различных сферах деятельности. Введенный закон на глобальном уровне повышает роль России в мировом научно-образовательном и информационном пространствах. При этом укрепляет семейные и традиционные ценности страны.

Ранее британцы восхитились действиями России во время провокации эсминца в Черном Море. Иностранцы поддержали действия российской стороны и отметили, как государство защищает свои границы от вторжения иностранных судов.