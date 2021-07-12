Российских водителей за повторную езду в пьяном виде будут наказывать строже

Москва, 12 июля. Поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание для уже судимых пьяных водителей, ужесточили. Изменения вступили в силу с 12 июля.

Изменения вводятся в статью 264.1 часть вторую. Она предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы — до трех лет, ограничение или лишение свободы — до трех лет. Водителю будет запрещено садиться за руль до шести лет.

Пьяные автомобилисты представляют собой угрозу для всех участников дорожного движения. Так, водитель Chevrolet Niva был в нетрезвом виде, не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в родителей с маленьким ребенком.