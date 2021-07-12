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Российских водителей за повторную езду в пьяном виде будут наказывать строже
Общество
Российских водителей за повторную езду в пьяном виде будут наказывать строже
mvd.ru  /  пресс-служба МВД РФ

Москва, 12 июля. Поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание для уже судимых пьяных водителей, ужесточили. Изменения вступили в силу с 12 июля.

Изменения вводятся в статью 264.1 часть вторую. Она предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы до трех лет, ограничение или лишение свободы до трех лет. Водителю будет запрещено садиться за руль до шести лет.

Пьяные автомобилисты представляют собой угрозу для всех участников дорожного движения. Так, водитель Chevrolet Niva был в нетрезвом виде, не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в родителей с маленьким ребенком.

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алкоголь вождение судимость
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