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Болельщики отпраздновали победу Италии на ЧЕ у стен посольства в Москве

  /   Обновлено: 12 июля 2021 04:01
Евро 2020
Болельщики отпраздновали победу Италии на ЧЕ у стен посольства в Москве
vk.com  /  Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Москва, 12 июля. Болельщики сборной Италии сразу после свистка начали шумно отмечать победу своей команды на чемпионате Европы.

У посольства страны в Москве был установлен экран, на котором проходила прямая трансляция встречи сборных Италии и Англии. Фанаты не сдерживали себя в эмоциях и радостно праздновали успех подопечных Роберто Манчини.

В Риме также состоялись стихийные мероприятия, посвященные победе национальной команды. Несмотря на завтрашний рабочий день, люди в едином порыве вышли на улицу, чтобы отпраздновать второй в истории титул чемпиона Европы.

Сборная Италии в финальном матче Евро-2020 одолела команду Англии в серии послематчевых пенальти. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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