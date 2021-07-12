МВД озвучило условия нежелательного нахождения иностранцев в России

Москва, 12 июля. Решение о признании пребывания иностранцев в России нежелательным может быть принято в нескольких случаях. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве пояснили, что пребывание граждан зарубежья в РФ может быть официально признано нежелательным в случае создания реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства. К этому перечню также относятся ситуации, когда деятельность иностранца вредит общественному порядку или здоровью населения, передает ТАСС.

Официально признать нежелательность нахождения иностранцев в России могут несколько ведомств. В их числе МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА.

Тем временем МВД создало единый документ для мигрантов, пребывающих в Россию. Так, для официального нахождения в стране иностранцы будут получать свидетельство с электронным носителем, которое выдается на десять лет.