Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 04:36
04:28
Общество
Британцы признали непобедимость новой стратегии безопасности России
04:12
Общество
Российских водителей за повторную езду в пьяном виде будут наказывать строже
04:10
Общество
МВД озвучило условия нежелательного нахождения иностранцев в России
04:01
Евро 2020
Болельщики отпраздновали победу Италии на ЧЕ у стен посольства в Москве
04:00
Общество
Крымский блогер показал, какие места стоит посетить в Гурзуфе за один день
03:33
Политика
Глава Nord Stream 2 AG обвинил США в нарушении договоренностей по «СП-2»
03:31
Евро 2020
Тренер Италии не смог сдержать слез после победы над Англией в финале ЧЕ
03:30
Евро 2020
Губерниев продемонстрировал вокальные данные в честь победы Италии на Евро
03:28
Происшествия
Юная жительница Сахалина пострадала во время катания на качелях
03:24
Армия
Американский морпех восхитился опередившей время винтовкой Драгунова
Все новости

Глава Nord Stream 2 AG обвинил США в нарушении договоренностей по «СП-2»
Политика
Глава Nord Stream 2 AG обвинил США в нарушении договоренностей по «СП-2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2

Москва, 12 июля. Американские санкции против «Северного потока — 2» принесли огромные убытки оператору проекта Nord Stream 2 AG. Об этом заявил глава компании Маттиас Варниг.

США неоднократно нарушали договоренности по строительству газопровода. Своими санкциями Вашингтон препятствовал реализации проекта, из-за чего работы по укладке труб пришлось приостанавливать на длительные сроки.

«Они (США. Прим. ФАН) задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», заявил Варнинг в беседе с Handelsblatt.

Поведение США свидетельствует об их непредсказуемости. Сейчас Nord Stream 2 AG опасается возможности введения новых американских санкций против газопровода, передает RT.

В настоящее время строительство «Северного потока 2» завершено на 98%, работы планируется закончить до конца лета. Газопровод принесет большую пользу Европе, позволив ей сэкономить на голубом топливе.

Вернуться назад

сша северный поток 2 nord stream 2 ag
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru