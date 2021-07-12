Глава Nord Stream 2 AG обвинил США в нарушении договоренностей по «СП-2»

Москва, 12 июля. Американские санкции против «Северного потока — 2» принесли огромные убытки оператору проекта Nord Stream 2 AG. Об этом заявил глава компании Маттиас Варниг.

США неоднократно нарушали договоренности по строительству газопровода. Своими санкциями Вашингтон препятствовал реализации проекта, из-за чего работы по укладке труб пришлось приостанавливать на длительные сроки.

«Они (США. — Прим. ФАН) задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», — заявил Варнинг в беседе с Handelsblatt.

Поведение США свидетельствует об их непредсказуемости. Сейчас Nord Stream 2 AG опасается возможности введения новых американских санкций против газопровода, передает RT.

В настоящее время строительство «Северного потока — 2» завершено на 98%, работы планируется закончить до конца лета. Газопровод принесет большую пользу Европе, позволив ей сэкономить на голубом топливе.